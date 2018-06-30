Афганские ВВС уничтожили 12 боевиков "Талибана"

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Афганские ВВС уничтожили 12 боевиков "Талибана"

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Фото: © РИА Новости/В. Киселев

Авиаудары были частью операции военно-воздушных сил по ликвидации укрытий талибов в районе Джаванд.

ВВС Афганистана уничтожили не менее 12 боевиков движения "Талибан"* в провинции Бадгис. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, в результате авиударов ещё 18 человек получили ранения.

Отмечается, что операция афганских военных против талибов в деревне Ди Гарм началась около недели назад после её захвата террористами.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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