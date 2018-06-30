Афганские ВВС уничтожили 12 боевиков "Талибана"

ВВС Афганистана уничтожили не менее 12 боевиков движения "Талибан"* в провинции Бадгис. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, в результате авиударов ещё 18 человек получили ранения.
Отмечается, что операция афганских военных против талибов в деревне Ди Гарм началась около недели назад после её захвата террористами.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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