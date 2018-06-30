На Украине рассказали, как превратить ВСУ в "самую мощную армию Европы"

Отмечается, что причиной отставания ВСУ от армий других государств является коррупция.

Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук заявил, что украинская армия могла бы стать самой сильной в Европе, если бы удалось искоренить такое явление, как коррупция. Об этом сообщает телеканал Zik.

По мнению военного, ВСУ была бы такой же мощной структурой, как армии Франции, Германии и Великобритании, если бы деньги направлялись "не в карманы чиновников, которых надо сократить в десятки, а то и в сотни раз", в экономику.

При этом лидер Незалежной Пётр Порошенко ранее рассказывал о "достижениях" армии страны, называя её "одной из самых эффективных в Европе".

Стоит отметить, что в ВСУ имеется много проблем. Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с 2014 года небоевые потери Вооружённых сил страны составили более десяти тысяч человек. Причиной этому послужили рост количества самоубийств, алкоголизм и дезертирство.