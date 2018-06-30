Ошибка вышла. Житель Канн продал старый комод, в котором хранил €180 тыс

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Ошибка вышла. Житель Канн продал старый комод, в котором хранил €180 тыс

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Фото: © Flickr/The.Comedian

Во Франции житель Канн забыл в проданном старом комоде 180 тысяч евро. При этом покупатели отказались возвращать спохватившемуся мужчине его сбережения и теперь обвиняются в краже, сообщает Parisien.

Отмечается, что комод француз продал за 100 евро. Когда приехавшие забирать из дома покупку люди уронили комод на лестничной площадке, из него посыпались денежные купюры.

В итоге покупатель и грузчик удрали с деньгами. Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения нашли преступников. Правда, при обыске у них нашли только 138 тысяч евро — остальные средства пара успела потратить.

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