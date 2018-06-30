Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год

Шведский лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год Арвид Карлссон умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает агентство TT.

RIP Arvid Carlsson. Your impact on my work has been immeasurable. pic.twitter.com/eCySyKm4xa — Jones Parker (@jones_g_parker) 30 июня 2018 г.

— Он был автором нескольких крупных открытий, которые привели к большим изменениям качества жизни миллионов пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями, — приводит агентство слова доцента Сальгренской академии Агнеты Хольменг.

Арвид Карлссон стал лауреатом Нобелевской премии вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделем за открытия, имеющие большое значение для понимания работы коры головного мозга, а также причин, которые вызывают неврологические и психические заболевания. Данные открытия в конечном итоге привели к созданию новых лекарств.