Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год

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Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год

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Шведский лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год Арвид Карлссон умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает агентство TT.

— Он был автором нескольких крупных открытий, которые привели к большим изменениям качества жизни миллионов пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями, — приводит агентство слова доцента Сальгренской академии Агнеты Хольменг.

Арвид Карлссон стал лауреатом Нобелевской премии вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделем за открытия, имеющие большое значение для понимания работы коры головного мозга, а также причин, которые вызывают неврологические и психические заболевания. Данные открытия в конечном итоге привели к созданию новых лекарств.

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