В Краснодарском крае выпал град размером с кулак

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В Краснодарском крае выпал град размером с кулак

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Ранее спасатели предупреждали о том, что в регионе ожидаются обильные осадки и порывистый ветер до 25 м/с.

В Тимашевском районе Краснодарского края выпал крупный град. Разгул стихии пришёлся на субботу, 30 июня.

Очевидцы отмечают, что часть градин была размером с кулак. По информации ТАСС, в одной из станиц района повреждено 80% домов. В основном повреждения касаются кровли зданий.

Кроме того, 12 жильцов повреждённых домов были временно размещены в одной из местных гостиниц. В ликвидации последствий непогоды задействовано около 100 человек из различных служб региона.

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