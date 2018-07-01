В Краснодарском крае выпал град размером с кулак

Ранее спасатели предупреждали о том, что в регионе ожидаются обильные осадки и порывистый ветер до 25 м/с.

В Тимашевском районе Краснодарского края выпал крупный град. Разгул стихии пришёлся на субботу, 30 июня.

Град в Тимашевске 3 часа назад в ютубе pic.twitter.com/69XFQvJWep — Злой Панда (@angr_panda) 30 июня 2018 г.

Очевидцы отмечают, что часть градин была размером с кулак. По информации ТАСС, в одной из станиц района повреждено 80% домов. В основном повреждения касаются кровли зданий.

Кроме того, 12 жильцов повреждённых домов были временно размещены в одной из местных гостиниц. В ликвидации последствий непогоды задействовано около 100 человек из различных служб региона.