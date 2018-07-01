США вернули из Китая 11 американцев из-за "акустических атак"

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США вернули из Китая 11 американцев из-за "акустических атак"

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Фото © РИА Новости/Павел Лисицын

Отмечается, что у американцев наблюдаются такие же симптомы, которые раньше были у дипломатов США на Кубе.

Американские власти приняли решение вернуть домой 11 человек из дипмиссий США в Китае из-за опасности так называемых акустических атак, пишет газета The New York Times.

Отмечается, что вернувшиеся из американских консульств в Гуанчжоу, Шанхае и Пекине сотрудники должны пройти в Штатах тщательное медицинское обследование в штате Пенсильвания.

По сведениям издания, у американцев наблюдаются такие же симптомы, которые раньше были у дипломатов США на Кубе. Тогда в Белом доме заявляли о 20 американских госслужащих, пострадавших в Гаване в результате "акустических атак". В 2016 году сотрудники жаловали на тошноту, головокружение и потерю слуха, а врачи подтвердили их симптомы.

Также журналисты издания приводят несколько версий произошедшего. В частности, упоминаются применение неизвестного метода слежки или причинение умышленного вреда, экологические факторы, а также массовый психоз.

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