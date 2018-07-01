Суббота стала самым жарким днём в Москве с начала года

В этот день столбики термометров были на 0,8 градуса выше климатической нормы, однако температурный рекорд так и не был побит.

Минувшая суббота, 30 июня, стала самым жарким днём с начала лета нынешнего года, сообщает Гидрометцентр.

В этот день столбики термометров зафиксировали, что воздух прогрелся до 30,6 градуса выше нуля. Температурный рекорд (33,5 градуса) был зафиксирован ещё в 1917 году.

— Это максимально высокое значение температуры с начала 2018 года. Прежний максимум был зафиксирован 22 июня, когда столбик термометра достиг отметки плюс 29,9 градуса, — говорится в сообщении метеорологов.