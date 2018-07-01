Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги, одержав 45-ю победу кряду

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Легкоатлетке удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра.

Второе место заняла бельгийка Нафиссату Тиам (1,97 м), а третьей стала представительница Украины Юлия Левченко с результатом 1,97 метра.

Стоит отметить, что турнир в Париже стал для Ласицкене 45-м подряд, в котором она выигрывает.

Напомним, из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ласицкене вместе с другими российскими спортсменами вынуждена выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.