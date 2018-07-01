Посольство РФ высмеяло статью Times о низком числе английских болельщиков на ЧМ

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Посольство РФ высмеяло статью Times о низком числе английских болельщиков на ЧМ

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Посольство РФ в Лондоне ответило на публикацию британской газеты Times о низком числе английских болельщиков на чемпионате мира в России. Заявление диппредставительства опубликовано в "Твиттере".

Издание разместило материал под названием "Английские болельщики в меньшинстве в Москве". Автор публикации подчёркивает, что на матч Англия — Колумбия 3 июля Футбольная ассоциация страны продала лишь 1,5 тысячи билетов. Учитывая вместимость стадиона "Спартак" (45 тысяч зрителей), англичане рискуют сильно уступить фанатам-колумбийцам.

— Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии, после того как она месяцами убеждала их не ехать в Россию, — написали дипломаты.

Как ранее писал Лайф, перед началом ЧМ британские СМИ сообщали о возможных столкновениях с "российскими хулиганами", проявлениях расизма и других угрозах. Позже в британской полиции признали, что эти опасения оказались напрасными.

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