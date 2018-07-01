В Швеции с 1 июля вступает в силу закон "о добровольном сексе"

Под действие закона подпадают даже супружеские пары, поэтому в случае конфликта мужа и жены обвинителям будет достаточно доказать отсутствие явного согласия у кого-то из партнёров.

В Швеции вступает в силу новый закон о сексуальных преступлениях, обязывающий граждан получать однозначное согласие на секс. В противном случае половой акт будет считаться изнасилованием.

— Закон вкратце означает, что если секс не является добровольным, значит это незаконно, — указывается в сообщении пресс-службы шведской полиции.

Отмечается, что наиболее уязвимым звеном становятся молодые девушки, которые редко обращаются в полицию. Теперь под действие закона подпадают даже супружеские пары, поэтому в случаев конфликта мужа и жены обвинителям будет достаточно доказать отсутствие явного согласия у кого-то из партнёров.

Швеция станет десятой страной в Европе, признающей секс без согласия изнасилованием. За такое нововведение парламент страны проголосовал в мае текущего года. Как объяснили власти Швеции, поправки в законодательство нужны, чтобы уменьшить количество случаев домогательств и сексуального насилия.

Впрочем, по мнению адвокатов, новый закон не приведёт к улучшению положения в сфере секспреступлений, а всего лишь является "политическим популизмом".