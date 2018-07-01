Меркель и глава МВД Германии обсудили вопрос ограничения миграции

Предполагается, что результаты их переговоров будут обнародованы в воскресенье, 1 июля.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер провели встречу, в ходе которой обсудили решение об ограничении миграции, принятое во время саммита Евросоюза в Брюсселе.

По данным DPA, в процессе обсуждения Меркель попыталась убедить Зеехофера, что закрытие границы для мигрантов — излишняя мера.

Ранее глава МИД ФРГ предоставил немецкому лидеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. Этот срок заканчивается 1 июля. В противном случае Зеехофер намерен принять односторонние меры, значительно усилив контроль на немецкой границе.

Кроме того, министр внутренних дел предупредил Меркель о возможном распаде правящей коалиции в том случае, если он будет вынужден уйти в отставку из-за разногласий по данному вопросу.