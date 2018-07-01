СМИ: Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить нефтедобычу

Отмечается, что королевство не давало никаких гарантий главе Белого дома, а лишь "заверило США, что имеет возможность удовлетворить спрос".

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд не обещал американскому лидеру Дональду Трампу увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, ссылающегося на саудовского чиновника высокого ранга, королевство не давало гарантий Трампу, а лишь "заверило США, что имеет возможность удовлетворить спрос".

В статье подчёркивается, что в теории Эр-Рияд может достичь уровня добычи в 12,5 млн баррелей в сутки, но способен поддерживать его только в течение короткого срока.

В то же время журналисты опираются на мнение ещё одного источника, утверждающего, что Эр-Рияд "на самом деле не хотел бы превышать уровень в 11 млн баррелей в день и не собирается наращивать текущие мощности добычи, так как это дорого".

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что в беседе с королём Саудовской Аравии договорился об увеличении добычи нефти до двух миллионов баррелей.