Пакистанцев задержали в Минске при попытке уехать в ЕС по паспорту болельщика

Всем троим грозит крупный штраф и запрет на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Белорусские пограничники задержали группу пакистанцев, намеревавшихся попасть в Германию по паспорту болельщика и фальшивому виду на жительство в ФРГ.

Сообщается, что трое пакистанцев прибыли на матчи чемпионата мира по футболу. Из России иностранцы отправились в Минск, где их и задержали в местном аэропорту, когда те пытались вылететь во Франкфурт.

По информации "Интерфакса", все трое были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания территориальных органов пограничной службы, где и будут находиться до окончания разбирательства.