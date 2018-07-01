На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв

Взрыв прогремел на газораспределительной станции в Новоазовском районе на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
— Силами ВСУ была подорвана газораспределительная станция, и тысячи граждан по обе линии соприкосновения сторон остались без газа, — цитирует РИА "Новости" заявление представителя командования республики.
По его словам, таким образом ВСУ по-прежнему демонстрируют несоблюдение условий перемирия, а также пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ведение огня.
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