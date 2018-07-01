В Белом доме проведут разбирательство по факту телефонного розыгрыша Трампа

Во время звонка американский комик обсудил с президентом вопросы иммиграции и работы Верховного суда США.

Администрация президента США Дональда Трампа пообещала провести внутреннее разбирательство из-за телефонного розыгрыша от комика Джона Мелендеса. Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам источников телеканала, в Белом доме подтвердили факт беседы и расценили случившееся как серьёзный конфуз. Теперь администрация намерена выяснить, каким образом у комика получилось дозвониться до президента страны "менее чем за два часа".

Как ранее сообщал Лайф, во время звонка в Белый дом Мелендес представился сенатором Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси). После того как его несколько раз соединяли с различными представителями Белого дома, в том числе со старшим советником президента Джаредом Кушнером, ему удалось связаться с Трампом, который в тот момент находился на борту президентского самолёта.