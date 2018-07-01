В РПЦ посоветовали не вступать в брак с иноверцами

По мнению митрополита Илариона, принадлежность и мужчины, и женщины к одной религии укрепляет брак, а в противном случае в семье могут возникнуть споры и конфликты.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что не советует создавать семьи с иноверцами. Эти слова были сказаны на фоне проходящего в России чемпионата мира, собравшего болельщиков со всей планеты.

— Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции, — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

В качестве причин этому Иларион назвал "горький опыт многих таких пар, в которых возникают трения, противоречия, споры на религиозной почве". Особенно, по словам священника, конфликты усиливаются после рождения детей и появления сомнений насчёт воспитания ребёнка.

По мнению представителя РПЦ, принадлежность и мужчины, и женщины к одной религии укрепляет брак.

— Если жена идёт в воскресенье в церковь, а у мужа в пятницу намаз, если у мужа в воскресенье выходной, а у жены в субботу шабат — это будет создавать определённые, а иногда очень значительные трудности, — добавил митрополит Волоколамский Иларион.