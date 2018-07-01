Советник Трампа тайно встретился с британскими евроскептиками

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Советник Трампа тайно встретился с британскими евроскептиками

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: © Flickr/Michael Vadon

Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, встретился с представителями Европейской исследовательской группы евроскептиков, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, стороны более часа обсуждали вопрос выхода Великобритании из ЕС и планы торговых соглашений между Вашингтоном и Лондоном.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает желание Великобритании покинуть Евросоюз и надеется на заключение торговой сделки с Лондоном спустя два года после Брексита.

Ожидается, что переговоры по выходу Великобритании из Европейского союза продлятся до ноября, а сам Брексит реализуют в марте 2019 года.

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