На Украине повысили пенсию на $2,3

Украинский вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что пенсионеры с 1 июля будут получать больше на 61 гривну (2,3 доллара). Это предусмотрено законом о госбюджете Украины на 2018 год.

Таким образом, повышение пенсионных выплат коснётся почти одного миллиона украинцев. По словам Розенко, следующее увеличение размера пенсий пройдёт 1 декабря.

— Размер минимальной пенсии вырастет почти до 1500 гривен (57 долларов), — сказал вице-премьер.

По данным украинского пенсионного фонда, минимальная пенсия сейчас начисляется около 300 тыс. пенсионеров из 11,7 миллиона, или 2,6 процента. Также на Украине есть 89 тысяч социальных пенсионеров, получающих 30 процентов минимальной пенсии из-за отсутствия необходимого стажа работы.