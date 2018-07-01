Independent рассказала, почему Запад боится встречи Путина и Трампа

Западные страны могут лишиться удобного образа России как "врага" после встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет обозреватель газеты The Independent Мэри Дежевски.

По мнению журналиста, чемпионат мира по футболу уже развеял все предубеждения европейских стран и США о поездках в Россию. Подобный эффект может иметь встреча Путина и Трампа — в случае успеха она прогонит "призрака новой холодной войны", пишет Дежевски.

— Саммит с Кимом (лидером КНДР. — Прим. Лайфа) уже продемонстрировал возможность снизить напряжённость в регионе и ускорить экономическое развитие КНДР. Проблески чего-то похожего — только больших масштабов — можно будет увидеть, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат поладить, — считает автор.

Встреча лидеров двух государств пройдёт в Хельсинки 16 июля. Как ранее сообщили в Кремле, президенты намерены поднять тему развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.