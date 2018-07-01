Во Франции нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка два месяца назад

Сейчас животное чувствует себя хорошо. В понедельник его должен осмотреть ветеринар.

Во Франции нашли кенгуру, который сбежал два месяца назад из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен. Об этом пишет издание Progres.

Отмечается, что животное убежало 5 мая, воспользовавшись дырой в заборе. Поиски кенгуру продолжались около двух месяцев. Один из местных жителей в пригороде Лиона обнаружил беглеца на спортивной площадке. Сознательный гражданин сразу вызвал жандармов и специалистов зоопарка.

По словам представителей зверинца, животное чувствует себя хорошо, а в понедельник, 2 июля, его осмотрит ветеринар.

Сообщается, что кенгуру вернётся к своим сородичам через неделю.