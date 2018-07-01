Колумбийский футболист Хамес Родригес избежал серьёзной травмы

Отмечается, что медицинское обследование не выявило у полузащитника разрыва мышц.

Хавбек колумбийской сборной Хамес Родригес, не доигравший встречу группового раунда против команды Сенегала, избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть в плей-офф чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Колумбии.

Отмечается, что медицинское обследование не выявило у Родригеса разрыва мышц. У полузащитника был обнаружен лишь небольшой отёк.

Таким образом, Хамес Родригес сохраняет шансы на участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с англичанами. Напомним, этот поединок пройдёт 3 июля в Москве на стадионе "Спартак".