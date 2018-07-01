Дипломат, курирующий отношения США с Китаем и КНДР, уходит в отставку

Кто займёт место 54-летней Сьюзан Торнтон в Государственном департаменте, пока не сообщается.

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон подала в отставку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

По информации издания, Торнтон покинет внешнеполитическое ведомство США в конце июля. В общей сложности она проработала в Госдепе более 25 лет.

Ранее Лайф писал, что в отставку подал американский посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл — младший. По данным СМИ, это решение дипломат принял из-за высказываний президента США Дональда Трампа в адрес государств-союзников.