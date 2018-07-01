Трамп призвал выдворять нелегалов из страны без суда

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Трамп призвал выдворять нелегалов из страны без суда

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore

На фоне массовых протестов президент США подверг резкой критике действующее иммиграционное законодательство.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал существующее в стране иммиграционное законодательство, назвав его "самым глупым в мире", и выразил мнение, что нелегалов необходимо депортировать без судебного решения.

— Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования. Наши законы самые глупые где бы то ни было в мире, — написал он в "Твиттере".

Это заявление было сделано на фоне прошедших в минувшую субботу, 30 июня, акций протеста против практики разделения семей детей иммигрантов.

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