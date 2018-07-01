Трамп призвал выдворять нелегалов из страны без суда

На фоне массовых протестов президент США подверг резкой критике действующее иммиграционное законодательство.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал существующее в стране иммиграционное законодательство, назвав его "самым глупым в мире", и выразил мнение, что нелегалов необходимо депортировать без судебного решения.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г.

— Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования. Наши законы самые глупые где бы то ни было в мире, — написал он в "Твиттере".

Это заявление было сделано на фоне прошедших в минувшую субботу, 30 июня, акций протеста против практики разделения семей детей иммигрантов.