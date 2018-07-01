Глава Subaru рассказал о новой версии кроссовера Forester

Читайте также

Глава Subaru рассказал о новой версии кроссовера Forester

148

Фото: © Subaru

Старт продаж обновлённого автомобиля в России и на мировых рынках запланирован на лето нынешнего года.

Глава автоконцерна Subaru Томоми Намакура анонсировал японским СМИ старт продаж обновлённого кроссовера Subaru Forester.

Технические детали авто он не раскрыл, однако заявил, что новой версией "форестера" компания надеется реабилитироваться в глазах общественности после экологического скандала, в результате которого производителям пришлось отозвать почти 400 тысяч автомобилей.

Причиной этого скандала стало оборудование, которое показывало неверные данные о расходе топлива.

Из-за этого предыдущий директор Subaru был отправлен в отставку, а на его должность 22 июня заступил Намакура.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×