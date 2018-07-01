"Удар ниже желудка". Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и Крыму

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе Киева и Крыма. Фотографию из российского заведения женщина опубликовала в "Фейсбуке".
— Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже, — написала Монтян под снимком.
Подписчики блогера начали активно обсуждать представленные в крымском кафе цены.
— Контрреволюционная информация! Для Киева удар ниже желудка! — написал один из комментаторов.
Другая подписчица заявила, что стоимость рыбы в Крыму гораздо ниже, чем в Харькове". А кто-то отметил, что даже такие цены "среднестатистическому украинцу всё равно не по карману".
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