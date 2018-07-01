"Меня не съел медведь". Фанат из Англии ответил британским СМИ, вернувшись с ЧМ

Газеты и телеканалы Великобритании в течение нескольких месяцев рассказывали о "страшных российских ультрас" и опасных законах, действующих в стране-хозяйке чемпионата мира.

Английский болельщик Мэтт Мэйбери, вернувшись на родину с ЧМ-2018, пристыдил британские СМИ за недостоверную информацию о России.

Back from 2 weeks in Russia alive.

I wasn’t attacked by blood thirsty hooligans, I wasn’t eaten by a bear & I haven’t been poisoned or killed.

The British media should be ashamed of themselves for their clear propaganda against the Russian people. Absolutely class country pic.twitter.com/83sZwjp8Kn — Matt Maybury (@ChezzerMaybury) 29 июня 2018 г.

— Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна, — написал Мэйбери в "Твиттере".

В апреле британский таблоид Daily Express выпустил "руководство" для туристов, которые захотят посетить Россию во время чемпионата мира по футболу. Издание писало, что российские футбольные фанаты — это не всё, чего британцам стоит опасаться. Есть ещё "необычные законы", которые могут обернуться для иностранца штрафами или даже арестом.

В марте Daily Mirror опубликовал текст о "печально известных" фанатских группировках из РФ и сопроводил его роликом с кулачными боями во время празднования Масленицы в Измайловском Кремле. Народную забаву издание назвало тренировкой российских ультрас.

Одной из самых нашумевших работ британских журналистов о российском футболе стал документальный фильм Би-би-си под названием Russia's Hooligan Army ("Российская армия хулиганов"). Авторы картины напомнили об участии россиян в конфликтах болельщиков в Марселе в 2016 году и предостерегли англичан от поездки на ЧМ-2018.