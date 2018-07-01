"Между АПЛ и Чемпионшипом". В Британии оценили уровень сборной России по футболу

Известный тренер Гарри Реднапп заявил, что по своему уровню сборная России находится выше "Утфорда", занявшего 14-е место в лиге по итогам сезона. Об этом английский специалист рассказал газете "Спорт-Экспресс".

— Предполагаю, что сборная России находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом. Как "Уотфорд". Хотя Россия точно лучше "Уотфорда", — сказал Реднапп.

Напомним, на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и со счётом 0:3 уступила уругвайцам. В 1/8 финала россияне встретятся 1 июля в Москве на стадионе "Лужники" с командой Испании. Начало — в 17:00 мск.