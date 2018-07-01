Япония планирует начать использовать летающие автомобили к 2020 году

Соответствующие разработки уже ведутся компанией Cartivator совместно с Toyota Motor и NEC.

Правительство Японии намерено начать практическое использование летающих автомобилей к 2020 году.

Для реализации данной программы в нынешнем году будет создан специальный совет, который будет заниматься проработкой нормативно-правовой и технической баз, сообщает японская газета Yomiuri.

Предполагается, что такие автомобили будут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий или природных катаклизмов.

Отмечается, что японские власти заинтересованы в том, чтобы реализовать эту идею на фоне быстрого развития подобных технологий за рубежом.