Япония планирует начать использовать летающие автомобили к 2020 году

Правительство Японии намерено начать практическое использование летающих автомобилей к 2020 году.
Для реализации данной программы в нынешнем году будет создан специальный совет, который будет заниматься проработкой нормативно-правовой и технической баз, сообщает японская газета Yomiuri.
Предполагается, что такие автомобили будут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий или природных катаклизмов.
Отмечается, что японские власти заинтересованы в том, чтобы реализовать эту идею на фоне быстрого развития подобных технологий за рубежом.
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