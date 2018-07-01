КНДР и Южная Корея восстановили канал связи между военными судами, чтобы не допустить столкновений. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на представителя южнокорейского Министерства национальной обороны.

По данным агентства, утром ВМС Южной Кореи по международной радиолинии связались с кораблём северокорейских ВМС. При этом сбоев работы канала связи не наблюдалось, а ответ со стороны КНДР последовал незамедлительно.

Изначально линии связи между Южной Кореей и КНДР были установлены в 2002 и 2003 годах. В 2016 году коммуникации на западном участке прервались после закрытия южнокорейского технопарка в городе Кэсоне. Телефонная линия была восстановлена в январе текущего года, перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане.