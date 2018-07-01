При стрельбе в Швеции пострадало четыре человека

Неизвестные злоумышленники расстреляли группу людей возле церкви в шведском городе Хельсингборге. В результате этого инцидента пострадало четыре человека, сообщает SVT Nyheter.

Сотрудники полиции пока отказываются от комментариев, однако в СМИ появилась информация, что это могли быть разборки криминальных групп.

На месте стрельбы сейчас работают криминалисты, полиция и спасатели. Происшествие классифицируют как "попытку убийства".