В Забайкалье двое мужчин утонули в реке

Двое мужчин утонули в реке Ингоде в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае. Об этом сообщает региональное управление СК России.
— 33-летний мужчина купался в реке и начал тонуть. Его бросился спасать 27-летний мужчина, отдыхавший в другой компании неподалёку. В результате утонули оба. Позднее тела мужчин были обнаружены спасателями, — говорится в сообщении следователей.
По данному факту назначена доследственная проверка.
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