В Забайкалье двое мужчин утонули в реке

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В Забайкалье двое мужчин утонули в реке

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Фото: © Pixabay/DEZALB

В качестве основной версии инцидента следствие рассматривает несчастный случай, однако процессуальное решение будет принято только после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Двое мужчин утонули в реке Ингоде в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае. Об этом сообщает региональное управление СК России.

— 33-летний мужчина купался в реке и начал тонуть. Его бросился спасать 27-летний мужчина, отдыхавший в другой компании неподалёку. В результате утонули оба. Позднее тела мужчин были обнаружены спасателями, — говорится в сообщении следователей.

По данному факту назначена доследственная проверка.

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