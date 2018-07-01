Назван самый быстрый в мире автомобиль

Эксперты издания "Автоновости дня" составили ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире.

Первое место в рейтинге занял гиперкар Hennessey Venom F5. Максимальная заявленная скорость — 484 километра в час. Однако эксперты отмечают, что официально зарегистрированных заездов ещё проводилось. Машина оснащена 7,4-литровым турбомотором мощностью в 1600 лошадиных сил.

На втором месте расположился Koenigsegg Agera RS, который развил скорость 447 километров в час. На третьем месте — Hennessey Venom GT с максимальной скоростью 434 км/ч.

С показателем 431 км/ч четвёртое место занял Bugatti Veyron Super Sport. Замыкает пятёрку самых быстрых Bugatti Chiron — 420 км/ч.