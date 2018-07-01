Пентагон без предупреждения изменил свои цели и задачи

Министерство обороны США на своём официальном сайте изменило статью о целях и задачах ведомства.

Как сообщает Task & Purpose, если ранее Пентагон позиционировал себя как "средство предоставления вооружённых сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны", то теперь целью ведомства заявляется "обеспечение США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом".

При этом отмечается, что текст стратегии национальной обороны 2018 года остался без изменений, несмотря на то, что, по сути, изменилась военная доктрина США.

В Пентагоне отказались от комментариев, а изменения целей и задач ведомства никак не было анонсировано.