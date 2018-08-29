В порту Пирея завершилась эвакуация пассажиров горящего парома

В порту Пирея завершилась эвакуация пассажиров следовавшего на Крит парома "Элефтериос Венизелос", на борту которого случился пожар.

Как рассказал замминистра торгового флота Нектариос Санториниос телеканалу Skai, эвакуация длилась два часа.

По словам Санториниоса, в результате пожара пострадали находившиеся на борту автомобили. Их владельцам выплатят страховку. При этом отмечается, что повреждёнными оказались не все машины.

Напомним, пассажирский паром вернулся в Пирей после срабатывания аварийной сигнализации. По предварительной информации, в гараже загорелся грузовик. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.