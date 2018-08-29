Два человека погибли и один пострадал при обрушении строительных лесов в Омске

Два человека погибли и один тяжело пострадал при проведении строительных работ на элеваторе в Кировском административном округе Омска. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Инцидент произошёл вечером во вторник, 28 августа.
Двое из них погибли на месте происшествия, ещё один госпитализирован с тяжёлыми травмами. Четвёртый рабочий сильно не пострадал.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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