Два человека погибли и один пострадал при обрушении строительных лесов в Омске

Читайте также

Два человека погибли и один пострадал при обрушении строительных лесов в Омске

3247

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".

Два человека погибли и один тяжело пострадал при проведении строительных работ на элеваторе в Кировском административном округе Омска. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 28 августа.

Двое из них погибли на месте происшествия, ещё один госпитализирован с тяжёлыми травмами. Четвёртый рабочий сильно не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×