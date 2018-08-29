Люди с автоматами напали на особняк экс-главы Кассационного суда Армении

По предварительным данным, нападавшие, ворвавшись в дом, открыли беспорядочный огонь.

Люди, вооружённые автоматами, напали на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна. Об этом РИА "Новости" сообщила советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян.

Инцидент произошёл во вторник, 28 августа, около 22:00 по местному времени (21:00 мск). По данным следователей, трое вооружённых людей в масках проникли в особняк Мкртумяна в селе Дзорахбюр. В момент нападения в доме находились сам экс-глава суда и члены его семьи.

После этого злоумышленники открыли беспорядочный огонь. Один из них был обезврежен и задержан.

— В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело по статьям "Разбойное нападение" и "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов", — сказала Трузян.

По её словам, в результате нападения есть пострадавшие. Позднее будет обнародовано официальное заявление.

Арман Мкртумян занимал пост главы Кассационного суда Армении с 2008 по 2018 годы.