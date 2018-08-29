Отец и трое сыновей погибли в ДТП в Армении

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Армавирской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.

По данным ведомства, авария произошла вечером во вторник, 28 августа, между сёлами Лернагог и Каракерт. Автомобиль "ВАЗ-2107" врезался в "Опель-Вектра", а затем в припаркованный грузовик "Сканиа".

Водитель "жигули" 42 лет, а также три его пассажира 2003, 2004 и 2011 годов рождения от полученных травм погибли на месте.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, жертвами ДТП стали отец и трое его сыновей.