МЧС предупредило жителей Подмосковья о плохой видимости из-за тумана

ГУ МЧС РФ по Московской области предупредило жителей региона о тумане, который опустится на Подмосковье утром в среду. Как сообщается на сайте ведомства, ожидается плохая видимость.

— Утром 29 августа местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200–500 метров, — говорится в предупреждении.

Из-за плохой видимости увеличен риск опасности ДТП. В связи с этим в МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности, держать дистанцию и т.д.