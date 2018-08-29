В генконсульстве подтвердили данные об 11 пострадавших в ДТП в Анталье россиянах

Пострадавших туристов доставили в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

В Генконсульстве РФ подтвердили данные о том, что в аварии с автобусом в Анталье пострадали 11 граждан России. Сообщается, что раненых туристов доставили в ближайшие больницы.

— Мы подтверждаем факт аварии, в которой пострадало 11 человек. Они развезены по близлежащим больницам, — приводит слова представителя дипломатической миссии РИА "Новости".

Отмечается, что генконсульство на связи со страховыми компаниями и местной полицией.

Данные о состоянии пострадавших уточняются. Кроме того, выясняется причина аварии.