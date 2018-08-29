В генконсульстве подтвердили данные об 11 пострадавших в ДТП в Анталье россиянах

В Генконсульстве РФ подтвердили данные о том, что в аварии с автобусом в Анталье пострадали 11 граждан России. Сообщается, что раненых туристов доставили в ближайшие больницы.
— Мы подтверждаем факт аварии, в которой пострадало 11 человек. Они развезены по близлежащим больницам, — приводит слова представителя дипломатической миссии РИА "Новости".
Midibüs ile tır çarpıştı: 11’i turist 13 yaralı— Ulak Haber (@ulaktanhabervar) 29 августа 2018 г.
https://t.co/Rx9bdULfZA
#antalya #rus #turist #midibüs #kaza #tır pic.twitter.com/1TCGJDaJ4q
Отмечается, что генконсульство на связи со страховыми компаниями и местной полицией.
Данные о состоянии пострадавших уточняются. Кроме того, выясняется причина аварии.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени