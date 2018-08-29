Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщили в Геологической службе США.
Prelim M7.1 Earthquake southeast of the Loyalty Islands Aug-29 03:51 UTC, updates https://t.co/AzOwvRJDN3— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 29 августа 2018 г.
По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров. Подземные толчки зафиксированы в 209 километрах от острова Хантер.
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