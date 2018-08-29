Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Каледонии

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Каледонии

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Фото: © Flickr/brewbooks

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщили в Геологической службе США.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров. Подземные толчки зафиксированы в 209 километрах от острова Хантер.

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