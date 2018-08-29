Продолжает дорожать. Стоимость биткоина превысила отметку в $7 тысяч

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Продолжает дорожать. Стоимость биткоина превысила отметку в $7 тысяч

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Фото: © Flickr/Steve Garfield

Стоимость биткоина увеличилась на 2,08 процента и установилась на уровне 7,048 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

Так, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 2,02 процента — до 7,041 тысячи долларов.

Стоимость других криптовалют также повышается: Ethereum — на 2,4 процента (до 291,95 доллара), Ripple — на 2,05 процента (до 0,346 доллара), Bitcoin Cash — на 1,84 процента (до 554,05 доллара).

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