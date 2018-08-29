В Хабаровске "известную целительницу" отправили в колонию за обман пенсионерок

Всего доказано четыре хищения с ущербом на сумму около одного миллиона 800 тысяч рублей.

Суд в Хабаровске приговорил к четырём с половиной годам колонии представлявшуюся целительницей женщину, которая обманула пенсионерок почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.

По данным следователей, женщина с двумя сообщницами высматривала на улицах Хабаровска одиноких пожилых женщин и вступала с ними в беседу, убеждая, что все их проблемы со здоровьем связаны с порчей, а она, как известная целительница, может помочь их решить. Пенсионерки верили и приносили женщине крупные суммы и украшения. После "обряда" лжецелительница просила "отсчитать 13 окон от угла соседнего здания" и скрывалась.

— Железнодорожный районный суд Хабаровска признал подсудимую виновной в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщило краевое УМВД РФ.

Отмечается, что у 90-летней женщины осуждённая с сообщницами похитила 660 тысяч рублей, которые та откладывала на операцию, а также золото и драгоценности на сумму 240 тысяч рублей. У другой — около 500 тысяч накопленных рублей. Всего доказано четыре хищения с ущербом на сумму около одного миллиона 800 тысяч рублей.