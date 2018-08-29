Глава ФИФА показал Трампу красную карточку

Президент США Дональд Трамп получил в подарок от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино набор судейских карточек. Презент был преподнесён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в присутствии представителей прессы. Президент США, недолго думая, воспользовался красной карточкой по назначению, а именно — показал её журналистам.

— Это очень хорошо, мне нравится, — похвалил подарок Дональд Трамп.

Отметим, что президент США неоднократно критиковал представителей прессы, обвиняя их в том, что они распространяют "фейковые новости". А ранее Трамп раскритиковал поисковую систему Google за то, что, по его словам, она предвзято относится к показу новостей о нём: хорошие прячет, а плохие выносит на главную страницу.