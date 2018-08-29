В Петербурге психотерапевт почти год насиловал семилетнего пациента

Мужчина развращал малолетнего в ходе приёмов, которые вёл в арендуемом помещении.

В Петербурге врач-психотерапевт задержан по подозрению в надругательстве над семилетним пациентом: он развращал ребёнка в течение десяти месяцев, сообщает сайт "Невские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать 10-летнего мальчика. При проверке выяснилось, что с октября 2015-го по август 2016-го врач совершал в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, пользуясь его беспомощным состоянием. Психотерапевт развращал своего пациента в ходе приёмов, которые вёл в арендуемом помещении.

Подозреваемый, который также работает врачом-психотерапевтом в одной из городских поликлиник, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыск и изъяли все флешки, телефоны и ноутбуки.