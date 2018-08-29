Умер главный тренер женского гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян

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Умер главный тренер женского гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян

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Фото: © handball.ru

Главный тренер тольяттинского женского гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян скончался в возрасте 73 лет, сообщили в пресс-службе клуба.

— Под его руководством "Лада" четырежды становилась серебряным призёром чемпионата России и один раз завоевала бронзу, а в 2014 году выиграла Кубок ЕГФ, — отмечается в сообщении.

Акопян возглавил "Ладу" в 2013 году. Наставник входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпиаде в Рио. Напомним, тогда российские спортсменки завоевали золото.

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