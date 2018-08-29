В Ростуризме сообщили о 13 пострадавших россиянах в ДТП в Анталье

Количество пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком в Анталье россиян увеличилось до 13 человек. Такие данные приводит Ростуризм, отмечая, что у троих из них незначительные травмы.

Сообщается, что уже сегодня пострадавшие россияне вылетят на родину.

Напомним, автобус вёз 25 российских туристов из Белека в международный аэропорт в Анталье. Транспорт столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. Изначально сообщалось об 11 раненых туристах.