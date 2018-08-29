В Ростуризме сообщили о 13 пострадавших россиянах в ДТП в Анталье

Количество пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком в Анталье россиян увеличилось до 13 человек. Такие данные приводит Ростуризм, отмечая, что у троих из них незначительные травмы.
Сообщается, что уже сегодня пострадавшие россияне вылетят на родину.
Antalya girişinde korkunç kaza https://t.co/oBPOqbN92s pic.twitter.com/HGg8ErgPve— Yeni Alanya Gazetesi (@yenialanya) 29 августа 2018 г.
Напомним, автобус вёз 25 российских туристов из Белека в международный аэропорт в Анталье. Транспорт столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. Изначально сообщалось об 11 раненых туристах.
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