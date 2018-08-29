Пострадавшие при ДТП в Анталье россияне сегодня вылетят на родину

В результате аварии пострадало 13 туристов, у троих зафиксированы незначительные ушибы и царапины.

Туристы, пострадавшие при столкновении автобуса с грузовиком в турецкой провинции Анталья, могут уже сегодня, 29 августа, улететь в Россию. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Как сообщается, в результате аварии пострадало 13 туристов, у троих зафиксированы незначительные ушибы и царапины. По данным местных СМИ, среди них четверо детей.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Вылететь в России они могут сразу после того, как будут выписаны из больницы. В связи с тем, что тяжёлых травм нет, это может произойти сегодня.

Напомним, что автобус ехал из города Белек в аэропорт. Всего в нём находилось 25 россиян.