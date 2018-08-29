Пострадавшие при ДТП в Анталье россияне сегодня вылетят на родину

Туристы, пострадавшие при столкновении автобуса с грузовиком в турецкой провинции Анталья, могут уже сегодня, 29 августа, улететь в Россию. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR arkadan çarptıhttps://t.co/FzRtUdno0j pic.twitter.com/YvlidWE82k— NTV (@ntv) 29 августа 2018 г.
Как сообщается, в результате аварии пострадало 13 туристов, у троих зафиксированы незначительные ушибы и царапины. По данным местных СМИ, среди них четверо детей.
Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Вылететь в России они могут сразу после того, как будут выписаны из больницы. В связи с тем, что тяжёлых травм нет, это может произойти сегодня.
Напомним, что автобус ехал из города Белек в аэропорт. Всего в нём находилось 25 россиян.
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