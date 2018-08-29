Range Rover вора в законе Пызы обстреляли из гранатомёта в Абхазии

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Range Rover вора в законе Пызы обстреляли из гранатомёта в Абхазии

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Фото: © Соцсети

Автомобиль Range Rover, в котором мог находиться вор в законе Рауль Барцба, известный как Пыза, был обстрелян из гранатомёта в абхазском городе Гудаута. Об этом сообщил портал "Наша Абхазия" со ссылкой на главу милиции Гарри Аршбу.

По информации издания, после инцидента правоохранители нашли возле внедорожника гранатомёт. Предположительно, из него и был произведён выстрел. Сейчас по факту случившегося ведутся оперативно-следственные действия.

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