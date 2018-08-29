Сбербанк запустил курьерскую доставку карт

Стоимость услуги, предоставляемой на данный момент только в Москве, составляет 600 рублей.

В Сбербанке России стартовала курьерская доставка карт, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в банке.

По данным издания, услуга на данный момент предоставляется только в Москве, а её стоимость составляет 600 рублей (сумма будет списываться с доставляемой карты). Отмечается, что сервис работает уже около месяца.

По словам сотрудников колл-центра, оформить такую доставку можно лишь через колл-центр и для таких карт, которые перевыпускаются досрочно.

Ранее стало известно, что Сбербанк до конца 2018 года собирается прекратить предоставлять овердрафт по картам из-за невысокой востребованности этой услуги.