"Яндекс" обжалует решение Мосгорсуда по делу о пиратстве из-за необоснованности

В компании пояснили, что решение суда противоречит сложившейся практике по этому вопросу.

"Яндекс" обжалует решение Мосгорсуда по делу о пиратском контенте, посчитав его необоснованным. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

— Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и будем обжаловать определения Московского городского суда, — сообщили в "Яндексе".

В компании также поясняют, что решение Мосгорсуда не соответствует законодательству.

В "Яндексе" напоминают, что пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. В связи с этим требования блокировки не распространяются на поисковики. В компании отмечают, что решение Мосгорсуда противоречит практике по этому вопросу.

Мосгорсуд 24 августа удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу". Они пожаловались, что поисковик выдаёт пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены их сериалы.